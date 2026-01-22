Chiesa ströks sent – svaret: ”Han försökte”

Federico Chiesa skulle vara med i Liverpools CL-trupp.

Sedan ströks italienaren kort innan avspark.

– Vi hoppades att han kanske skulle vara spelklar i tid, säger tränaren Arne Slot.

Foto: Bildbyrån

Den italienska yttern Federico Chiesa var med i Liverpools matchtrupp till gårdagens match mot franska Marseille, men när Champions League-mötet sparkades i gång var 28-åringen spårlöst försvunnen.

Enligt Liverpool Echo skadade sig yttern på uppvärmingen och kunde inte vara med i matchtruppen.

– Eftersom vi stannar här i natt och är här lite längre, tyckte vi att det var bra för honom att få sin behandling här och vi hoppades att han kanske skulle vara spelklar i tid. Men det var han inte, säger tränaren Arne Slot och fortsätter:

– Han försökte under uppvärmningen och kunde inte spela. Därför var han inte på bänken.

An update on the injury that meant Federico Chiesa could play no part in tonight’s #UCL win: — Liverpool FC (@LFC) January 21, 2026

Liverpool vann matchen mot Marseille med 3–0.