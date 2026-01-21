TV: Liverpool segrade borta mot Marseille

Mohamed Salah var tillbaka i Liverpools startelva.

Då vann ”The Reds” med 3-0 borta mot Marseille.

Foto: Alamy

Under onsdagen ställdes Marseille mot Liverpool i den sjätte omgången av Champions League. Detta i en match där 17:e-placerade ”OM” tog emot elfteplacerade ”The Reds”.

Då fick också Mohamed Salah, som var tillbaka i Liverpool att ha varit iväg på de Afrikanska mästerskapen, chansen från start direkt från Arne Slot.

Matchen skulle också Premier League-laget vinna, även om det var en tämligen jämn tillställning.

Kvällens första mål kom på tilläggstid i den första halvleken, när Dominik Szoboszlai sköt under muren och in i mål på liggande boll.

Med 20 minuter kvar att spela av matchen skulle nästa mål falla. Denna gång var det Marseille som gjorde det, men i eget mål.

Innan matchen var över fastställde även Cody Gakpo resultatet till 3-0 genom ett mål på tilläggstid.





