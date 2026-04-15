Dömer ut Isaks fysiska status: ”Inte i närheten”

Alexander Isak fick starta för Liverpool mot Paris Saint-Germain.

Det borde han inte ha gjort enligt vissa experter.

– Jag kan inte fatta att Salah inte spelar, säger Jamie Carragher i Amazons studio efter matchen.

Alexander Isak startade under tisdagen sin första match för Liverpool sedan han skadade sig borta mot Tottenham i december. Svensken spelade dock bara den första halvleken mot Paris Saint-Germain innan han byttes ut.

Den tidigare Liverpool-stjärnan Jamie Carragher menar att Mohamed Salah borde ha startat istället för Isak.

– Jag kan inte fatta att Salah inte spelar. Jag förstår inte varför. Tränaren har säkert sina skäl, men Isak är ju inte i närheten av att vara i form, säger Carragher i Amazons studio efter matchen.

Alan Shearer är inte lika hård mot 26-åringen, men han ställer sig ändå frågande kring Arne Slots val att starta honom. Enligt den gamla anfallaren borde inte Isak ha kastats in i en såpass viktig match som en kvartsfinal i Champions League.

– Han var knappt involverad alls, eller hur – Isak? Bara fem bolltouch i den första halvleken, gjorde egentligen inte tillräckligt och såg inte riktigt ut att vara i form, säger Shearer och fortsätter

– Jag tror att Arne Slot sa före matchen att han inte såg honom spela mycket mer än 45 minuter – och det var precis det som hände.

Paris Saint-Germain vann med 2–0 och tog sig vidare till semifinal i Champions League. Där väntar antingen Real Madrid eller Bayern München för de regerande mästarna.