TV: Dystert för Mourinho – förlust i comebacken på Stamford Bridge

José Mourinho var tillbaka på Stamford Bridge denna tisdagskväll.

Någon drömcomeback blev det dock inte för portugisen.

Hans Benfica förlorade nämligen med 1–0 mot Londonklubben.

Foto: Alamy

José Mourinho kan mycket väl vara Chelseas mest framgångsrika tränare genom tiderna.

Ikväll var portugisen tillbaka på sin gamla hemmaplan, detta då hans Benfica ställdes mot Chelsea i Champions League på Stamford Bridge.

Någon rolig återkomst på gamla hemmaarenan blev det dock inte.

Chelsea satte dit matchens enda mål i den 18:e minuten, detta då Richard Rios satte bollen i eget mål.

I matchens slutskede blev sedan Joao Pedro utvisad, inhopparen hann med att dra på sig två gula kort på en halvtimme.

Värt att notera ur ett svenskt landslagsperspektiv var att Samuel Dahl startade och spelade hela matchen för Benfica.