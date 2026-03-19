Efter Langs skada – Galatasaray hotar att stämma Uefa

I går skar Noa Lang upp sin ena hand på en reklamskylt.

Nu hotar Galatasaray med att stämma Uefa – om de inte betalar spelarens lön.

– Våra spelares hälsa är alltid vår prioritet, säger klubbens generalsekreterare Eray Yazgan.

Det var under onsdagen, när Liverpool tog emot Galatasaray, som bortalagets Noa Lang skar upp sin ena hand på en av Anfields reklamskyltar. I dag, torsdag, meddelade ”Gala” att nederländaren skulle opereras i Liverpool.

Med anledning av detta kräver nu den turkiska jätten att Uefa kompenserar klubben och betalar spelarens lön under tiden han är borta från planen. Annars kommer man att ta till rättsliga åtgärder.

– Efter matchen skickade vi ett klagomål till Uefa-representanter. De har gjort sin undersökning och Uefa kommer att göra en bedömning, säger Galatasarays generalsekreterare Eray Yazgan till turkisk media enligt Fotbollskanalen och fortsätter:

– Vi kommer att begära att kostnaden för hans lön täcks under tiden han är skadad. Om inte vårt krav möts, då kan vi komma att göra en stämning. Våra spelares hälsa är alltid vår prioritet.

Lang själv verkar inte vara allt för nedstämd trots sin skada, om man får tro texten han publicerade till ett Instagraminlägg.