Expertens oväntade val: ”Lockar med Eriksson”

Det är mittbackskris i det svenska damlandslaget och vem Tony Gustavsson tar ut återstår att se.

Radiosportens expert Johan Elmander hoppas att förbundskaptenen tar tillbaka Magdalena Eriksson.

– Det lockar med Magdalena Eriksson i en VM-kval trupp, säger Elmander till Radiosporten.

Nathalie Björn är skadad, Elma Junttila Nelhage går en kamp mot klockan och Bella Andersson har fått sparsamt med speltid i Real Madrid den senaste tiden. Nu är det flera namn som bollas upp som en tänkbar mittback i Tony Gustavssons VM-kval trupp men ett som har florerat lite extra är Hammarbys lagkapten Alice Carlsson, 30.

30-åringen är en av Hammarbys viktigaste spelare och har gjort det otroligt bra i det defensiva arbetet på senaste tiden. Hon har även varit med på Tony Gustavssons reservlista inför tidigare landskamper och förbundskaptenen har öppnat dörren för att ta med henne i truppen.

– Jättekul och ärad att ens nämnas i sammanhangen, säger 30-åringen till Radiosporten.

Om Carlsson blir uttagen gör hon A-landslagsdebut.

– Det är klart att det hade varit jättestort och en dröm på något sätt såklart, men det är inget jag går runt och tänker på.

Elmander: ”Lockar lite att ha en sån rutinerad spelare”

Radiosportens expert Johan Elmander hoppas på att Tony Gustavsson ska överraska alla och ringa ett samtal ner till Tyskland och Magdalena Eriksson. Mittbacken har lagt landslagsskorna på hyllan och blev avtackad i Stockholm tidigare i år, men enligt Elmander är hon precis det damlandslaget behöver ha in i denna mittbackskris.

– Klart att lockar lite att ha en sån rutinerad spelare som har visat att hon är tillbaks nu i Bayern München och spelar. När man har en sån typ av kris, även fast det var avtackning i Stockholm, hade det lockat att ta tillbaka henne. Det lockar med Magdalena Eriksson i en VM-kval trupp.

Tony Gustavsson tar ut sin VM-kval trupp kl 14.00 i dag, tisdag.

