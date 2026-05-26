Uppgifter: Förre Dif-stjärnan utfryst – kan lämna Frankfurt

Han lämnade Djurgården i en storförsäljning.

Nu är Keita Kosugi utfryst i Eintracht Frankfurt.

Det gör honom aktuell för en flytt under sommaren, enligt uppgifter.

Efter att Keita Kosugi, 20, slog sig in i Djurgården var han en av de bästa ytterbackarna i allsvenskan under fjolårssäsongen.

Det ledde i sin tur till att Bundesliga-klubben Eintracht Frankfurt köpte loss honom, för omkring 60 miljoner kronor.

Sedan dess har dock succén uteblivit och japanen har ännu inte fått chansen att debutera för den tyska klubben. Under sluttampen av säsongen har han dessutom fått sitta på läktaren, då han inte tagits ut i matchtruppen.

Således kan den 20-årige kantspringaren nu vara på väg bort från klubben, efter att själv ha fått be om att spela matcher med U21-laget. Detta beror delvis på tränaren Albert Rieras behandling av spelaren – trots att spanjoren nu har fått lämna klubben.

Enligt uppgifter från Frankfurter Allgemeine Zeitung kan det bli aktuellt med en exit redan efter ett halvår, avhängigt hur förtroendet från den nya tränaren artar sig.