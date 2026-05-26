Scott McTominay förevigas på sedel i Skottland

Han sköt landet till VM.

Nu kommer Scott McTominay att pryda illustrationen på den skotska 20 pund-sedeln.

Det rapporterar The Herald.

Han är inte bara en av de största skotska fotbollsspelarna just nu. Scott McTominay är en nationalhjälte.

I och med sitt läckra cykelsparksmål mot Danmark var han med och sköt Skottland till VM i USA, Mexiko och Kanada.

Det målet har inte bara etsats sig fast hos The Tartan Army, utan även hos den skotska nationalbanken.

Enligt The Herald kommer Bank of Scotland att trycka upp 20 pund-sedlar med Scott McTominays bicicleta-mål mot Danmark – i en begränsad upplaga.

Mittfältaren McTominay spelar sedan 2024 sin fotboll i italienska Napoli och står noterad för 69 landskamper för Skottland.