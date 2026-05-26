Uppgifter: Fyra namn på Zlatans lista till Milan

Milan har sparkat huvudtränaren Massimiliano Allegri.

Nu har Zlatan Ibrahimovic en lista över nya tränarkandidater.

Ett av namnen är Barcelona-ikonen Xavi, enligt uppgifter.

Milan missade Champions League-plats efter en förlust i den sista omgången av Serie A. Efteråt riktades avgångskrav mot flera i klubbens ledning och ägaren RedBird sparkade fyra ledare, varav en var huvudtränaren Massimiliano Allegri. Förutom tränaren entledigades VD:n Giorgio Furlani, sportchefen Ilgi Tare och den tekniske direktören Geoffrey Moncada.

Nu är det upp till Zlatan Ibrahimovic att hitta och anställa en ny huvudtränare i Milan.

Enligt italiensk media har svenskens lista redan fyra konkreta namn. Enligt Corriere dello Sport är Xavi en kandidat. Den förre Barcelona-stjärnan spelade tillsammans med Ibrahimovic.

Ytterligare en tränare som kan bli aktuell är Andoni Iraola, som har tagit Bournemouth till Europaspel och har sedan tidigare bekräftat att han lämnar den engelska klubben efter säsongen. Även Crystal Palaces Oliver Glasner kopplas ihop med Milan, erftersom österrikaren väntas lämna i sommar.

Det sista namnet som nämns är Mauricio Pochettino som är förbundskapten för USA och väntas lämna efter sommarens VM. Även Ibrahimovic kommer att befinna sig på plats under mästerskapet som en TV-expert.