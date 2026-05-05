Gyökeres skriver ny svensk CL-historia – första på 20 år

Viktor Gyökeres fortsätter att göra avtryck i Champions League.

Han blir nu den första svensken på 20 år att spela en final i turneringen.

I förra veckan blev Viktor Gyökeres historisk som den första svenska spelaren att göra mål i en Champions League-semifinal på 40 år när Arsenal kryssade det första mötet med Atlético Madrid.



När den andra semifinalen är avgjord står det klart att Viktor Gyökeres skriver historia igen. Anfallaren blir den första svensken på 20 år att spela en final i UEFA Champions League. Detta efter att Arsenal besegrat gästerna från Spanien med totalt 2-1.

Det är också första gången på lika länge som Arsenal når finalen i turneringen.

Senast en svensk deltog i en Champions League-final var 2006, då Fredrik Ljungberg representerade Arsenal. Den gången slutade det med förlust, 2–1, mot Barcelona där även Henrik Larsson fanns i laget.