Inget CL-spel för Hammarby efter förlust mot United

Hammarby åkte på en förlust mot Manchester United med 1-0.

Därmed blir det inget CL-spel för Bajen.





I kväll stod en plats i den tredje kvalomgången till Champions League på spel. Hammarby behövde vinna matchen och sedan ta hem dubbelmötet i nästa kvalomgång för att nå ligafasen, där stora klubbar som Arsenal, Barcelona och Chelsea väntade.



Hammarby lyckades inte med uppgiften och därför blir det inget Champions League-spel för Bajen.

Manchester United var bollförande och farlig i den första halvleken men trots det var Bajen klart mycket bättre idag än i matchen mot Metalist Kharkiv från Ukraina. Hammarby var i denna match mer på tårna och farliga när de ställde om.



I den första halvleken hade Hammarby ett farligt läge när bollen tog i ribban genom Sofia Reidy.

Ställningen i halvtid var 0-0.



I den 61:a minuten tog Manchester United ledningen genom Elisabeth Terland.



Det kom ingen ordentlig forcering av Bajen som därmed inte lyckades få in en kvittering.



Förlusten innebär att man nu inte kan nå Champions League. De får i stället fokusera på kommande Europa Cup.





