Innan Bodø – Nordiska lag som har gått till CL-slutspel

I höstas slutade Bodø/Glimt på en 23:e plats i Champions Leagues ligafas.

Därmed tog man sig vidare i Europas mest prestigefyllda turnering.

FotbollDirekt har sammanställt vilka andra nordiska lag som har lyckats med samma bedrift.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Champions Leagues föregångare Europacupen såg dagens ljus redan 1955. Då handlade det om en ren utslagsturnering där endast inhemska mästarlag tilläts delta.

Säsongen 1991/92 infördes ett gruppspel och året därpå ändrades namnet till Champions League. Turneringen har därefter bara växt och i dag får betydligt fler lag en de nationella mästarna vara med.

Sedan Champions Leagues start har tolv klubbar från norden medverkat i grupp/ligafasen. Få av dem har dock lyckats ta sig vidare till den första utslagsrundan.

Bodø/Glimt är den blott fjärde nordiska klubben som har anslutit sig till den exklusiva skaran. Inför kvällens sextondelsfinal, då Inter gästar Aspmyra, har FotbollDirekt sammanställt de övriga tre nordiska lagen som satt ordentligt avtryck i Champions League.