JUST NU: Drömstart för Liverpool – gör två snabba

Liverpool tar emot Atletico Madrid i Champions League.

Just nu så står det 1–0 till Liverpool.

Liverpool mot Atletico Madrid i Champions League-premiär.

Extra krydda denna afton var så klart även att Alexander Isak gjorde sin debut för storklubben efter rekordövergången från Newcastle.

Hemmalaget började piggt och fick också en drömstart.

Liverpool tilldelades en farlig frispark som Salah tog hand om, själv frisparken var inte allt för bra, men bollen styrdes i mål via Andrew Robertson.

Det stannade dock inte där för hemmalaget, för bara ett par minuter senare så utökade Salah själv efter ett vackert väggspel med Gravenberch.

Liverpool: Alisson – Frimpong – Konate – Van Dijk – Robertson – Gravenberch – Szobozslai – Wirtz – Salah – Gakpo – Isak.

Atletico Madrid: Oblak – Llorente – Lenglet – Galán – Le Normand – Gallagher – Barrios – Giuliano – Nico – Griezmann – Raspadori.