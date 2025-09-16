Drömstart för Bergvall – inblandad i ledningsmålet

Han gjorde sitt första Premier League-mål för Tottenham Hotspur i helgen.

Då fick Lucas Bergvall förtroendet från start i tisdagens Champions League-möte med Villarreal.

Det tackade han för, genom att slå in ett inlägg som borta-keepern fumlade in i egen bur efter fyra minuter.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha vunnit Europa League i fjol har Tottenham Hotspur kvalificerat sig för ligafasen i Champions League.

Under tisdagen går man in i turneringen då man välkomnar spanska Villarreal till London.

Då finns en svensk med från start på planen – i form av Lucas Bergvall. Detta efter att han gjort sitt första mål i Premier League under lördagen när hans Spurs vann mot West Ham.

På Tottenham Hotspur Stadium skulle inte svensken vänta med att kliva in i rampljuset. Med fyra minuter på klockan kom den förre Dif-spelaren loss på högerkanten och slog in ett inlägg som Villarreal-målvakten Luiz Júnior på ett dråpligt sätt lyckades fumla in i egen bur.

Målet skrevs alltså som självmål, men svensken var sista Spurs-spelaren på boll.