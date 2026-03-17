JUST NU: Eze ger Arsenal ledningen

Eze ger Arsenal ledningen
Arsenal tar emot Bayer Leverkusen i Champions League.
Det står 1–0 till ”Gunners”.
Det första åttondelsfinalmötet mellan Arsenal och Bayer Leverkusen slutade 1–1. I returen skulle det avgöras och Viktor Gyökeres fanns med i Arsenal från start.
”Gunners” jagade en ledning i den första halvleken och Leandro Trossard fick ett jätteläge men skottet räddades av Leverkusen-keepern Janis Blaswich.
1–0 kom i den 36:e minuten när Eberchi Eze avlossade en riktig kanon.
Matchen pågår.
Startelvor:
Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Zubimendi – Saka, Eze, Trossard – Gyökeres
Bayer Leverkusen: Blaswich – Quansah, Andrich, Tapsoba – Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo – Terrier, Maza – Kofane
