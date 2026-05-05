JUST NU: Gyökeres från start i CL-returen

Det är dags för avgörande Champions League.

Ikväll tar Arsenal emot Atlético Madrid i semifinal-returen.

Foto: Bildbyrån

På tisdagskvällen avgörs vilket lag som blir först klart för final i Champions League. Arsenal ställs mot Atlético Madrid på Emirates Stadium i London i returmötet av semifinalen – där segraren säkrar en plats i vårens final.



Det första mötet slutade 1-1 och allt är öppet inför returen.



När startelvorna presenterades stod det klart att Viktor Gyökeres spalt från start. En skräll i Arsenals startelva är att vänsterbacken Myles Lewis-Skelly får chansen. Kvällens start är hans 16:e den här säsongen.

Startelvor:

Arsenal: Raya – White, Saliba, Magalhaes, Calafiori, Lewis-Skelly, Rice, Eze, Saka, Trossard, Gyökeres.



Atlético Madrid: Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Llorente, Lookman – Alvarez, Griezmann.