Gyökeres startar för Arsenal i CL-premiären

Under tisdagen drar ligafasen av Champions League 2025/26 igång.

Detta då Arsenal gästar spanska Athletic Club i Bilbao.

Matchen har avspark klockan 18.45.

Foto: Alamy

Efter att Paris Saint-Germain korades till Champions League-mästare 2024/25 drar den andra upplagan av CL:s ligafas igång under tisdagen.

På Estadio San Mamés tar Athletic Club mot Arsenal – som ställer upp med svenske Viktor Gyökeres från start.

Detta i en Arsenal-elva som saknar många av sina stjärnor på grund av skador – i form av Ben White, Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Kai Havertz och Gabriel Jesus.

Startelvor:

Athletic Club: Kommer inom kort.

Arsenal: Raya – Timber, Mosquera, Magalhaes, Calafiori – Zubimendi, Rice, Merino – Madueke, Gyökeres, Eze.