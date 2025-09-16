Gyökeres startar för Arsenal i CL-premiären
Under tisdagen drar ligafasen av Champions League 2025/26 igång.
Detta då Arsenal gästar spanska Athletic Club i Bilbao.
Matchen har avspark klockan 18.45.
Efter att Paris Saint-Germain korades till Champions League-mästare 2024/25 drar den andra upplagan av CL:s ligafas igång under tisdagen.
På Estadio San Mamés tar Athletic Club mot Arsenal – som ställer upp med svenske Viktor Gyökeres från start.
Detta i en Arsenal-elva som saknar många av sina stjärnor på grund av skador – i form av Ben White, Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Kai Havertz och Gabriel Jesus.
Startelvor:
Athletic Club: Kommer inom kort.
Arsenal: Raya – Timber, Mosquera, Magalhaes, Calafiori – Zubimendi, Rice, Merino – Madueke, Gyökeres, Eze.
