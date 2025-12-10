Gyökeres tillbaka från start för Arsenal

Arsenal gästar Club Brügge i Champions League.

Då finns Viktor Gyökeres med från start.

Matchen startar 21.00.



Arsenal möter Club Brügge borta i Champions League.



Viktor Gyökeres får chansen från start för första gången sedan 1 november. Samtidigt tvingas Christian Nørgaard tvingas backa upp mittförsvaret tillsammans med Piero Hincapie på grund av flera skador i truppen.



Startelvor:



Club Brügge: Mignolet – Siquet, Ordóñez, Mechele, Seys – Stankovic, Vanaken, Onyedika – Forbs, Tresoldi, Tzolis.

Arsenal: Raya – White, Nörgaard, Hincapie, Lewis-Skelly – Zubimendi, Merino, Ödegaard – Madueke, Gyökeres, Martinelli.