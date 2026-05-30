Ures succéhalvlek i Solna – tystade AIK med dubbla mål

SOLNA. AIK var det bättre laget i första halvlek, men det struntade Robbie Ure i som sköt dubbla mål för Sirius första 45 minuterna i allsvenska våravslutningen.

AIK kom boostat till matchen mot serieledande Sirius under lördagen, detta efter förra omgångens derbyseger bort mot Hammarby.

Och spelmässigt gjorde nu AIK en bra första halvlek, men ändå blev laget nollat första 45 av Sirius som lämnade planen för pausvila med en 2-0-ledning efter dubbla mål av Robbie Ure.

Skotten kom först fri i 19:e minuten och gjorde ensam med AIK:s vikarierande målvakt Kalle Joelsson inget misstag.

I 37:e minuten utökade Ure till 2-0 där han efter ett inspel från Oscar Krusnell skottfintade sig förbi och sköt ett skott som via Aron Csongvai gick förbi Joelsson till 2-0.

Ure nu uppe på sju mål i årets allsvenska.

