Varberg går som tåget – tog femte raka segern

Varbergs Bois leder superettan.

Detta mycket tack vare sina fem raka segrar.

Den senaste kom under lördagen, mot Ljungskile SK borta.

IFK Värnamo, Falkenbergs FF, Helsingborgs IF och Gif Sundsvall.

Det var de fyra senaste lagen Varbergs Bois ställdes mot i superettan innan dagens match mot Ljungskile SK. En sak samtliga de fyra ovannämnda klubbarna har gemensamt är att de alla förlorade mot Hallandslaget.

Detsamma gäller LSK, som tog emot Victor Salwéns lag på Skarsjövallen under lördagen.

Där skulle Isak Vidjeskog ta ledningen redan i den andra minuten innan Edvin Tellgren utökade ledningen en kvart senare.

Wilhelm Ärlig satte därefter dit 3-0-målet i inledningen av den andra halvleken innan Lukas Lindholm Corner reducerade för LSK i slutskedet av matchen.

Således står Varbergs Bois på fem raka segrar. LSK har tagit 10 poäng på lika många matcher.