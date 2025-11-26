TV: Kylian Mbappé gör hattrick – på sju minuter

Real Madrid ställs mot Olympiakos borta – och hamnade i underläge direkt.

Då valde Kylian Mbappé att lägga i en ny växel.

På sju minuter hade han gjort tre mål.

Foto: Alamy

Under onsdagskvällen hade Real Madrid rest ner till Grekland för att gästa Olympiakos.

Då skulle hemmalaget chocka ”Los Blancos” genom att ta ledningen redan i den åttonde minuten.

Om det fick fart på Real Madrid? Jovisst.

I den 22:a minuten kvitterade den franska stjärnan Kylian Mbappé – innan han två minuter senare hade vänt på matchen.

Var världsstjärnan färdig där? Inte alls.

Sju minuter efter sitt första mål höll han sig framme för tredje gången och fullbordade sitt hattrick. Det innebär även att Mbappé nu har gjort åtta mål på fem Champions League-matcher.

Det innebär att Real Madrid ledde matchen med 3-1.