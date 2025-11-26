TV: Nytt fiasko – PSV krossade Liverpool på Anfield

Under onsdagen ställdes Liverpool mot PSV Eindhoven i Champions League.

Då skulle man stå för ett nytt fiasko.

Detta då man föll med hela 4-1.

Foto: Alamy

Av de fem senaste matcherna har Liverpool förlorat fyra stycken – och befinner sig i en kris.

Under onsdagskvällen ställdes man mot nederländska PSV Eindhoven reste till Anfield för att spela den femte omgången av Champions Leagues ligafas.

Med en timme kvar till till avspark stod det klart att Alexander Isak fick inleda matchen på bänken.

På planen började det inte särskilt bra för hemmalaget när domaren hade blåst igång matchen. Redan i den femte minuten fick PSV en straff då Virgil van Dijk fått bollen på handen efter en hörna. Straffen tog Ivan Perišić, 36, hand om och satte dit 1-0 för bortalaget.

Därefter skulle Liverpool, tio minuter efter PSV:s ledningsmål, kvittera. Detta då Dominik Szoboszlai höll sig framme på en retur och prickade in 1-1.

I den andra akten skulle bortalaget från Nederländerna återta ledningen då Guus Til dök upp och petade in 2-1. Meden halvtimme kvar att spela tvingades Hugo Ekitiké till byte på grund av en skada. Då fick Alexander Isak äntra planen.

Det var dock inte till särskilt stor hjälp då Konaté missade en brytning som ledde fram till att Couhaib Driouech kunde placera in 3-1 på en retur efter att Ricardo Pepi prickat stolpen.

PSV var dock inte nöjda där. På tilläggstid skulle Driouech göra sitt andra mål när han spelades fram av Dest.

Startelvor:

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez – Jones, Gravenberch, Mac Allister – Salah, Ekitike, Gakpo.

PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine – Saibari, Mauro Junior, Veerman – Man, Til, Perisic.



