TV: PSG nära åttondelsfinal – slog Brest med tre mål

Paris Saint-Germain har satt sig själva i förarsätet för en Champions League-åttondel.

Detta efter att ha besegrat Brest med 3-0 i den första sextondelsfinalen.

Den stekhete Ousmane Dembélé stod för två av PSG:s mål.

Den första liga-fasen av Champions League är till ända – och ikväll spelades de första slutspelsmatcherna.



Mer specifikt det första av två möten i sextondelsfinalerna, där Stade Brest tog emot Paris Saint-Germain, på Stade du Roudourou.



Från den första matchminuten tog bortalaget tag i matchen och skulle aldrig släppa greppet.



Med 20 minuter spelade fick en Brest-försvarare bollen på handen och domaren blåste för straff. Den tog mittfältaren Vitinha hand om och placerade kyligt in 1-0 bakom Bizot.



Därefter skulle Ousmane Dembélé göra sitt första mål för kvällen när han, från sin högerkant, vek in och placerade in 2-0 med vänsterfoten.



Med en dryg timme spelad snappade fransmannen upp bollen i straffområdet och dunkade in PSG:s tredje mål för kvällen. Inte nog med det. På de tio senaste matcherna har Ousmane Dembélé gjort 18 (!) mål.



Det blev även matchens slutresultat och huvudstadslaget har kopplat grepp om en plats i åttondelsfinalen.



Returen spelas på onsdag nästa vecka, i Paris.