TV: Real Madrid slog Marseille – efter tveksam straff

Under tisdagen tog Real Madrid mot Marseille i Champions League.

Då skulle hemmalaget få med sig alla tre poäng.

Detta trots ett rött kort från Dani Carvajal – och en tveksamt dömd straff.

Foto: Bildbyrån

Inför premiären i Champions League mellan Real Madrid och Olympique Marseille stod det klart att Xabi Alonso valde att bänka stjärnan Vinicius Jr till förmån för Rodrygo.

Startade gjorde även nyförvärvet från Liverpool, i form av Trent Alexander-Arnold. Det skulle dock inte bli en särskilt lyckad kväll på Santiago Bernabéu för engelsmannen. Detta då han, redan efter tre minuter, tog sig för baksidan av låret och satte sig i gräset. Kort efter det tvingades ytterbacken till byte, och in kom Dani Carvajal.

22 minuter in i matchen tog bortalaget ledningen, genom Timothy Weah, innan Kylian Mbappé kvitterade matchen från straffpunkten efter en halvtimme.

Det blev slutresultatet i den första halvleken.

I den andra dröjde det länge innan något mål skulle falla, men innan dess skulle Dani Carvajal visas ut. Detta efter att han markerade en skalle Marseilles målvakt Geronimo Rulli.

Med nio ordinarie minuter kvar att spela skulle Real Madrid tilldömas en straffspark efter att Marseilles Facundo Medina fått bollen på handen. Detta i en högst omdiskuterad situation.

Straffen tog hursomhelst Mbappé hand om igen, gjorde 2-1 för ”Los Blancos” och kammade hem alla tre poäng.