Alexander Arnolds mardröm – utbytt skadad efter tre minuter

Under tisdagen tar Real Madrid mot Marseille i Champions League.

Då var olyckan framme dirket för nyförvärvet Trent Alexander-Arnold.

Ytterbacken tvingades till byte med skada redan efter tre minuter.

Foto: Bildbyrån

Inför premiären i Champions League mellan Real Madrid och Olympique Marseille stod det klart att Xabi Alonso valde att bänka stjärnan Vinicius Jr till förmån för Rodrygo.

Startade gjorde även nyförvärvet från Liverpool, i form av Trent Alexander-Arnold. Det skulle dock inte bli en särskilt lyckad kväll på Santiago Bernabéu för engelsmannen.

Detta då han, redan efter tre minuter, tog sig för baksidan av låret och satte sig i gräset. Kort efter det tvingades ytterbacken till byte, och in kom Dani Carvajal.

22 minuter in i matchen tog bortalaget ledningen, genom Timothy Weah, innan Kylian Mbappé kvitterade matchen från straffpunkten efter en halvtimme.

Trent Alexander-Arnold's Champions League debut for Real Madrid lasted just four minutes ❌ The former Liverpool defender appeared to pull his hamstring 🤕 pic.twitter.com/KT51H07q0j — Match of the Day (@BBCMOTD) September 16, 2025

Matchen pågår.