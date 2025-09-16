Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Alexander Arnolds mardröm – utbytt skadad efter tre minuter

Under tisdagen tar Real Madrid mot Marseille i Champions League.
Då var olyckan framme dirket för nyförvärvet Trent Alexander-Arnold.
Ytterbacken tvingades till byte med skada redan efter tre minuter.

Foto: Bildbyrån

Inför premiären i Champions League mellan Real Madrid och Olympique Marseille stod det klart att Xabi Alonso valde att bänka stjärnan Vinicius Jr till förmån för Rodrygo.

Startade gjorde även nyförvärvet från Liverpool, i form av Trent Alexander-Arnold. Det skulle dock inte bli en särskilt lyckad kväll på Santiago Bernabéu för engelsmannen.

Detta då han, redan efter tre minuter, tog sig för baksidan av låret och satte sig i gräset. Kort efter det tvingades ytterbacken till byte, och in kom Dani Carvajal.

22 minuter in i matchen tog bortalaget ledningen, genom Timothy Weah, innan Kylian Mbappé kvitterade matchen från straffpunkten efter en halvtimme.

Matchen pågår.

