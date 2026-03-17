Real Madrid slog ut decimerat Manchester City

Real Madrid är klart för kvartfinal i Champions League.

”Los Blancos” besegrade Manchester City med sammanlagt 5–1.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid hade en klar fördel inför returen i Champions League-åttondelsfinalen mot Manchester City.

City var nära att ta ledningen redan i den tredje minuten när Rayan Cherki träffade stolpen. I stället blev det en mardröm för det engelska laget.

I den 20:e minuten tilldelades Real Madrid en straff efter att Bernardo Silva stoppat en boll med armen. Portugisen fick rött kort och Vinicius Junior satte 1–0 till Real Madrid.

Strax innan paus lyckades Erling Haaland kvittera i matchen och minska gapet med sammanlagt två mål.

I slutet av matchen blev Vini Junior tvåmålsskytt och sköt Real Madrid vidare till kvartsfinal i Champions League.