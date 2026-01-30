Så lottades sextondelsfinalerna i CL

I dag lottades sextondelsfinalerna i Champions League.

Då står det bland annat klart att Bodø/Glimt ställs mot Inter.

Se alla sextondelsfinalerna här!

Foto: Bildbyrån

Efter åtta omgångar av Champions Leagues ligafas har totalt 24 lag tagit sig vidare till slutspel.

De åtta bäst placerade klubbarna har gått direkt till åttondelsfinal, medan de lagen som placerade sig på niondeplats ner till den sista slutspelsplatsen kommer att göra upp i en play off-match där vinnaren tar sig till åttondelsfinal.

De åtta lag som redan är klara för åttondelsfinal:

Under fredagen lottades sextondelsfinalerna, eller play off-mötena, i Nyon, Schweiz. Där var lagen placerade mellan 9-16 seedade och lottades mot något av de oseedade lagen som slutade på plats 17-24.

De första sextondelsfinalerna spelas den 17 eller 18 februari, där de oseedade lagen har hemmaplan, och returen den 24 eller 25 februari – med de seedade lagen som hemmalag.

Alla sextondelsfinaler: