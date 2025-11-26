TV: Vitinha hattrickskytt i målrik seger mot Spurs

Under onsdagen ställdes Paris Saint-Germain mot Tottenham Hotspur.

Då skulle portugisen Vitinha ställa sig i rampljuset.

Detta då han gjorde hattrick när man vann med 5-3.

Foto: Bildbyrån

I den femte omgången av Champions League ställdes Paris Saint-Germain mot Tottenham Hotspur på Parc des Princes.

Då skulle ”Spurs”, med Lucas Bergvall från start, ta ledningen efter 35 minuter när Richarlison slog till.

Därefter dröjde det tio minuter innan det var dags för nästa mål. Denna gång kom det från hemmalaget och gjordes av mittfältaren Vitinha, strax före halvtidsvilan. Kvitteringen skulle dock bara stå sig fem minuter in i den andra halvleken innan Randal Kolo Muani gjorde 2-1 för bortalaget.

Tre minuter senare var det dags för ett nytt mål. Då slog den 25-årige portugisen till igen och kvitterade matchen på nytt. Sex minuter senare hade PSG vänt matchen genom Fabian Ruiz.

Vitinha var dock inte färdig för kvällen. Med en kvart kvar att spela visade han kyla från straffpunkten och fullbordade sitt hattrick. Det målet gjorde han kort efter att Willian Pacho och Kolo Muani gjort varsitt mål.

På tilläggstid skulle Lucas Hernandez fastställa slutresultatet till 5-3.