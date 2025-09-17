Prenumerera

Klart: Lamine Yamal missar Champions League-premiären

Tor Sundberg
Webbredaktör
Han missade helgens ligamatch mot Valencia.
Nu står det klart att Lamine Yamal står över torsdagens Champions League-premiär.
Detta då man möter Newcastle på bortaplan.

Barcelona inleder sitt spel i Champions Leagues ligafas under torsdagen – då man gästar Newcastle United. Den katalanska jätten kommer senast från en 6–0-kross mot Valencia. Detta trots att man saknade sin superstjärna, Lamine Yamal.

Under gårdagen gjorde uppgifter från Mundo Deportivo gällande att att Yamal kommer att missa Champions League-premiären.

Idag, onsdag, står det klart att så blir fallet.

På sin hemsida skriver Barcelona att Yamal, tillsammans med ter Stegen, Baldé och Gavi kommer att missa morgondagens match i England.

En spelare som däremot återfinns i truppen igen är Frenkie De Jong. För svensk del är även Roony Bardghji en del av truppen.

Hela Barcelonas matchtrupp:

Araujo, Cubarsí, Ferran, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Joan García, Rashford, Christensen, Fermín, M. Casado, Gerard Martin, Olmo, De Jong, Bernal, Kounde, Eric, Szczesny, Jofre, Roony, A. Fernandez and Kochen.

