TV: Larssons Frankfurt ute ur Champions League

Under onsdagen föll Eintracht Frankfurt borta mot Qarabag.

Det innebär att den tyska klubben nu är ute ur Champions League.

Foto: Alamy

Efter sex omgångar av ligafasen i Champions League hade Eintracht Frankfurt spelat in fyra poäng – och hade fyra poäng upp till slutspel.

Qarabag, som i dag välkomnade den tyska klubben till Azerbajdzjan, hade i sin tur tagit sju poäng men var likväl i stort behov av poäng.

Efter att hemmalaget tagit ledningen redan i den fjärde minuten skulle Can Uzun kvittera för Frankfurt bara sex minuter senare.

I den andra akten skulle bortalaget vända på steken helt, då inbytte Farès Chaïbi tog ledningen från straffpunkten i den 78:e minuten.

Qarabag ville dock annat och skulle i sin tur kvittera genom Duran, som gjorde sitt andra för kvällen, två minuter senare.

På tilläggstid kom också ledningsmålet för det azeriska laget, genom mittbacken Behlul Mustafazade.

Det innebär att Qarabag nu har tagit tio poäng och har goda chanser att ta sig vidare till slutspel. För Frankfurts del är resan i Champions League snart över, då man inte kan gå till slutspel.



