Lista: Så här spelas CL-kvartsfinalerna
Bara åtta lag återstår i årets upplaga av Champions League.
Så här spelas de kommande kvartsfinalerna.
Det står nu klart vilka åtta lag som kommer spela kvartsfinal i Champions League, och det saknas inte stormatcher att se fram emot.
De båda jättarna Real Madrid och Bayern München ställs mot varandra. De regerande mästarna Paris Saint-Germain tar emot Liverpool, som vände ett underläge hemma mot Galatasaray i åttondelen. Ligarivalerna Barcelona och Atlético Madrid ställs mot varandra i en helspansk affär.
Viktor Gyökeres kommer även återvända till Lissabon när hans Arsenal möter Sporting.
Så här spelas kvartsfinalerna:
Paris Saint-Germain – Liverpool
Real Madrid – Bayern München
Barcelona – Atlético Madrid
Arsenal – Sporting
I den ena semifinalen kommer Paris Saint-Germain/Liverpool att möta Real Madrid/Bayern München. Den andra kommer att göras upp mellan Barcelona/Atlético Madrid eller Arsenal/Sporting.
Finalen spelas i Budapest den 30 maj.
