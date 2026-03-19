Lista: Så här spelas CL-kvartsfinalerna

Bara åtta lag återstår i årets upplaga av Champions League.

Så här spelas de kommande kvartsfinalerna.

Det står nu klart vilka åtta lag som kommer spela kvartsfinal i Champions League, och det saknas inte stormatcher att se fram emot.

De båda jättarna Real Madrid och Bayern München ställs mot varandra. De regerande mästarna Paris Saint-Germain tar emot Liverpool, som vände ett underläge hemma mot Galatasaray i åttondelen. Ligarivalerna Barcelona och Atlético Madrid ställs mot varandra i en helspansk affär.

Viktor Gyökeres kommer även återvända till Lissabon när hans Arsenal möter Sporting.

Så här spelas kvartsfinalerna:

Paris Saint-Germain – Liverpool

Real Madrid – Bayern München

Barcelona – Atlético Madrid

Arsenal – Sporting

I den ena semifinalen kommer Paris Saint-Germain/Liverpool att möta Real Madrid/Bayern München. Den andra kommer att göras upp mellan Barcelona/Atlético Madrid eller Arsenal/Sporting.

Finalen spelas i Budapest den 30 maj.