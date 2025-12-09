TV: Liverpool bortaslog Inter – Szoboszlai hjälte från straffpunkten

Champions League-mötet mellan Inter och Liverpool såg ut att sluta mållöst.

Då ryktes Florian Wirtz i tröjan och efter en VAR-granskning tilldelades Liverpool en straff.

Från elva metar var sedan Dominik Szoboszlai säkerheten själv.

Foto: Bildbyrån

Ett Liverpool i kris reste ställdes idag mot Inter i Champions League och länge såg mötet på San Siro ut att sluta mållöst, dock saknades inte chanser.

Liverpool hade bollen i mål i mitten av den första halvleken genom Ibrahima Konaté, men fransmannens mål dömdes bort efter en VAR-granskning, detta då det visade sig att Virgil van Dijk nickat ner bollen på Hugo Ekitike arm innan bollen gick fram till Konaté.

I slutet av den första halvleken hade sedan Inter en bra chans att ta ledningen då Lautaro Martínez fick till en bra nick, men Alisson stod för en fin räddning.

Klockan tickade på och båda lagen skapade några halvchanser, men under majoriteten av den andra halvleken pekade det mesta mot att matchen skulle sluta mållös, så blev det dock inte.

Med ett par minuter kvar av ordinarie ryktes Florian Wirtz ned av Alessandro Bastoni och efter en VAR-granskning så tilldelades bortalaget en straff. Den straffen satte Dominik Szoboszlai säkert och ungrarens mål blev matchens enda.

Alexander Isak som startade matchen för Liverpool blev utbytt i mitten av den andra halvleken.