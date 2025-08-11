Malmö FF får ett rejält tillskott i returen mot FC Köpenhamn.

Anders Christiansen, 35, är tillbaka i truppen för första gången sedan i maj.

– Han är med, säger Henrik Rydström enligt Fotbollskanalen.

Video Viktor Gyökeres första intervju i Arsenal

I morgon, tisdag, reser Malmö FF till Köpenhamn för returmötet med FC Köpenhamn i kvalet till Champions League. Då kan MFF jubla när Anders Christiansen är tillbaka i truppen.

Den 35-åriga mittfältaren har dragits med en skada som han ådrog sig i cupfinalen mot BK Häcken i slutet av maj. Nu meddelar tränare Henrik Rydström att ”AC” är tillbaka till den avgörande returen.

– Han är med, säger Henrik Rydström enligt Fotbollskanalen, men meddelar samtidigt att någon längre speltid inte är att förvänta sig.

– Det är till en eventuell förlängning i så fall.

Returmötet mellan FC Köpenhamn och Malmö FF startar klockan 19:00 under tisdagskvällen. Matchen på Eleda stadion i Malmö slutade 0–0.