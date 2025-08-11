Prenumerera

Malmös glädje inför FCK: ”AC” tillbaka i truppen

    Malmö FF får ett rejält tillskott i returen mot FC Köpenhamn.
    Anders Christiansen, 35, är tillbaka i truppen för första gången sedan i maj.
    – Han är med, säger Henrik Rydström enligt Fotbollskanalen.

    I morgon, tisdag, reser Malmö FF till Köpenhamn för returmötet med FC Köpenhamn i kvalet till Champions League. Då kan MFF jubla när Anders Christiansen är tillbaka i truppen.

    Den 35-åriga mittfältaren har dragits med en skada som han ådrog sig i cupfinalen mot BK Häcken i slutet av maj. Nu meddelar tränare Henrik Rydström att ”AC” är tillbaka till den avgörande returen.

    Han är med, säger Henrik Rydström enligt Fotbollskanalen, men meddelar samtidigt att någon längre speltid inte är att förvänta sig.
    – Det är till en eventuell förlängning i så fall.

    Returmötet mellan FC Köpenhamn och Malmö FF startar klockan 19:00 under tisdagskvällen. Matchen på Eleda stadion i Malmö slutade 0–0.

