Mbappé fyramålsskytt borta mot Olympiakos

Real Madrid hade rest till Grekland för att möta Olympiakos.

Då stod Kylian Mbappé för en rejäl show.

Detta då han gjorde alla Real Madrids fyra mål i uddamålsegern.

Foto: Alamy

Under onsdagskvällen hade Real Madrid rest ner till Grekland för att gästa Olympiakos.

Då skulle hemmalaget chocka ”Los Blancos” genom att ta ledningen redan i den åttonde minuten.

Om det fick fart på Real Madrid? Jovisst.

I den 22:a minuten kvitterade den franska stjärnan Kylian Mbappé – innan han två minuter senare hade vänt på matchen.

Var världsstjärnan färdig där? Inte alls.

Sju minuter efter sitt första mål höll han sig framme för tredje gången och fullbordade sitt hattrick. Det innebär även att Mbappé nu har gjort åtta mål på fem Champions League-matcher.

I den 52:a minuten skulle Medhi Taremi reducera till 3-2, innan det var dags för Mbappé att göra sitt fjärde (!) mål för kvällen.

Real Madrid vann till sist matchen med 4-3 vilket innebär att man står på tolv poäng efter fem omgångar.