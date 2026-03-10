Mohamed Salah med nytt Liverpool-rekord
Mohamed Salah skriver Liverpool-historia igen denna tisdagskväll.
Med sin start i kvällens möte med Galatasaray så är han den som gjort flest Champions League-matcher för Liverpool.
Sedan Liverpool värvade Mohamed Salah sommaren 2017 har egyptiern slagit flertalet rekord.
Denna tisdagskväll så blir han på nytt historisk.
Liverpool tar sig an Galatasaray i Champions League och egyptiern finns med från start. Kvällens match är hans 81:a Champions League-match i Liverpool-tröjan och med det har han gjort flest Champions League-matcher i klubbens historia.
Inför kvällens match delades rekordet med Jamie Carragher, men med kvällens start så är egyptiern ensam etta.
