Newcastle vidare – efter målrik match

Newcastle United slog Qarabag i returen

”The Magpies” är klart för åttondelsfinal i Champions League.

Newcastle United hade en komfortabel fördel inför returmötet mot Qarabag i Champions League. Det engelska laget hade vunnit den första matchen med 6–1.

I öppningen av returen tog Newcastle snabbt ledningen. Sandro Tonali och Joelinton noterades för varsitt mål inom loppet av två minuter.

I den andra halvleken stod den azeriska klubben för en reducering. Newcastle svarade med att utöka.

Matchen slutade 3–2 till Newcastle efter att Qarabag reducerat ytterligare en gång. Newcastle vann dubbelmötet med totalt 9–3.

Anthony Elanga spenderade hela matchen på Newcastles bänk.

Newcastle ställs mot Chelsea eller Barcelona i en åttondelsfinal.