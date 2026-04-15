Nytt bakslag för Arsenal: Madueke utgick skadad

Arsenal dras med stora skadebekymmer.

Under kvartsfinalen i CL blev Noni Madueke tvungen att bytas ut på grund av skada.

Foto: Bildbyrån

Arsenal dras med stora skadeproblem inför avslutningen av säsongen. I onsdagens kvartsfinalretur mot Sporting i Champions League på hemmaplan saknades Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Martin Ødegaard, Mikel Merino och Bukayo Saka.

Under matchens andra halvlek kom ytterligare ett bakslag. Yttern Noni Madueke tvingades bryta efter 64 minuters spel.

Madueke har tidigare haft skadeproblem under hösten och står den här säsongen noterad för sju mål och fyra assist på 35 matcher för den engelska storklubben, som just nu leder Premier League.