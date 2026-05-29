Positiva besked för Arsenal och PSG inför CL-finalen

Både Arsenal och Paris Saint-Germain ser ut att kunna ställa upp med i princip ordinarie lag i Champions League-finalen.

Inför lördagens stormöte i Budapest kommer tränarna med glädjande skadebesked.

Med mindre än ett dygn kvar till avspark av Champions League-finalen på Puskás Arena i Budapest kan båda klubbarna nu lämna positiva besked kring sina skadebekymmer.

För Paris Saint-Germain har flera nyckelspelare varit osäkra kort inför finalen. Ousmane Dembélé, Nuno Mendes och Achraf Hakimi har dragits med frågetecken – men samtliga finns tillgängliga.

– De är alla tillgängliga i morgon, sade PSG-tränaren Luis Enrique under fredagens presskonferens.

– Jag var inte orolig. Jag fick en känning där och då men jag hade också 10-15 dagar på mig att komma i form. Säsongen har varit ganska krånglig för alla oss i PSG. Vi har inte haft mycket ledigt. Men jag är 100 procent redo, säger Ousmane Dembélé.

Även Arsenal får ett viktigt lyft inför finalen. Högerbacken Jurrien Timber, som varit borta sedan slutet av mars, är tillbaka och redo för spel.

Tränaren Mikel Arteta bekräftade under fredagens presskonferens att nederländaren till och med kan starta matchen.

– Ja, det är han. Noni Madueke är också helt redo. Den enda som inte är tillgänglig är Ben White, säger Arteta.