Stoppades av Atalanta: ”Tråkigt, fick bara svälja det”

STOCKHOLM. Sverige firade VM-avancemanget med en vild fest på Stureplan.

Men Isak Hien var inte på plats.

Atalanta tvingade honom att resa tillbaka till Italien efter skadan han ådrog sig mot Ukraina några dagar tidigare.

– Festen var säkert jättenice, men det är mest matchen jag är besviken över att jag missade. Tråkigt men jag fick bara svälja det, säger Hien till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Sverige spelar VM för första gången på åtta år. Efter ett mardrömslikt VM-kval under Jon Dahl Tomasson löste laget smått mirakulöst en VM-biljett via playoff efter Nations League-gruppsegern 2024.

Isak Hien startade första playoff-mötet mot Ukraina, men skadade sig tidigt i 3-1-segern och följde sedan inte med till Sverige för playoff-finalen mot Polen.

Därmed missade han den episka 3-2-matchen och det efterföljande firandet tillsammans med 50 000 på Nationalarenan innan landslaget sent under natten festade in på småtimmarna på nattklubben V på Stureplan.

– Jag fick inte vara kvar, så det var tråkigt att inte vara på plats. Fotbollen är så ibland. Tråkigt men jag fick bara svälja det.

Hien berättar att det var hans klubb Atalanta som ville få tillbaka Hien för rehab när mittbacken i

nte kunde playoff-finalen mot Polen. Att han missade partyt på Stureplan gör honom inte så mycket.

– Festen var säkert jättenice, men det är mest matchen jag är besviken över att jag missade. Klart jag var besviken, men det är vad det är.

Hoppas förre Bajenstjärnan Odilon Kossounou hinner tillfriskna till VM

Men trots att Hien saknades så löste Sverige alltså avancemang till VM ändå och i slutet av nästa vecka, två dagar efter genrepet mot Grekland, åker landslaget till Dallas.

Hien får göra det som italienarna i Atalanta inte för göra – nämligen att spela VM.

Frågan är hur Hiens andra hemland numera (mittbacken har spelat i Italien sedan 2022) ser på sommarens världsmästerskap nu när italienarna för tredje gången i rad bommar VM?

– Italienarna i laget är så klart glada för min skull, att jag får uppleva ett VM. Framförallt de som själva fått uppelva ett VM eller EM, de vet hur stort det är. De känns nästan övertaggade kring att jag ska åka till VM.

En lagkamrat i Atalanta som däremot ska spela VM är förre Hammarbyspelaren Odilon Kossounou för sitt Elfenbenskusten, om mittbacken nu hinner tillbaka i fullt slag.

– Han åkte på en skada (mot Milan i tredje sista Serie A-omgången) och missade därför sista två matcherna, berättar Hien och fortsätter:

– Men jag hoppas han hinner tillbaka och får uppelva VM. Det är roligt att han är med. Han är själv taggad.