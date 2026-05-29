Officiellt: Roma sparkar sportchefen

Trots en säkrad Champions League-plats väljer Roma att gå vidare utan sportchefen Ricky Massara.

Klubben bekräftar nu att parterna bryter samarbetet efter säsongen.

Roma säkrade en Champions League plats men trots den sportsligamgången tvingas sportchefen Ricky Massaras lämna klubben. Under fredagen meddelade Serie A-klubben officiellt att sportchefen lämnar sitt uppdrag.

Massara återvände till Roma inför säsongen och arbetade tillsammans med Claudio Ranieri, som hade en rådgivande roll till klubbens ägare. Men trots att laget avslutade säsongen starkt och säkrade en plats i nästa års Champions League blir det nu förändringar i klubbledningen.

I samband med avskedet skickade Massara en hälsning till klubben och dess supportrar.

– Jag vill tacka ägarna för möjligheten att återvända till arbetet i en miljö som jag känner mig särskilt fäst vid, säger han i ett uttalande på klubbens hemsida.

Sportchefen menar samtidigt att Roma står väl rustat inför framtiden.

– Jag tror att klubben i år har lagt ytterligare grund för en framgångsrik framtid, och jag önskar hela AS Roma-familjen all framgång med att nå nya milstolpar, säger Massara.

Enligt flera italienska medier väntas Roma nu ersätta Massara med Tony D’Amico, som nyligen lämnat sin roll i Atalanta.