Real Madrid storfavorit i Champions League
I dag startar Champions League-säsongen 2025/26.
Enligt superdatorn BETSiE är Real Madrid favorit till att ta hem turneringen.
Regerande mästaren PSG hamnar samtidigt långt ned på listan.
Landslagsuppehållet är över och den europeiska ligasäsongen är i full gång, vilket för med sig en högtidsdag för internationella fotbollsfans. I dag, tisdag, drar den nya säsongen av Champions League äntligen i gång.
Samtliga lag spelar åtta matcher under ligafasen, fyra hemma och fyra borta. De åtta bästa lagen går direkt till åttondelsfinal, och lagen som placerar sig 9-24 får spela ett playoff-möte för att kvala in till slutspelet. CL-säsongen 2025/26 startar officiellt klockan 18:45 under tisdagskvällen när PSV tar emot Union Saint-Gilloise samtidigt som Arsenal gästar Athletic Club i Bilbao.
Favoriterna i Champions League 2025/26
Enligt superdatorn BETSiE, som simulerar fotbollsmatcher tusentals gånger för att förutspå utfall, är det Real Madrid som är favorit till att vinna turneringen. Den 15-faldiga CL-mästaren har en segerchans på strax över 21 procent (21,4) enligt BETSiE, långt före andra- respektive tredjehandsfavoriterna Barcelona (16,6 procent) och Arsenal (16,5 procent).
Manchester City tar fjärdeplatsen på listan över troliga CL-vinnare, medan den regerande mästaren Paris Saint-Germain ges en möjlighet på 10,2 procent att försvara titeln.
Hela listan
Så spelas Champions Leagues första omgång
Tisdag:
- 18:45: PSV – Union Saint-Gilloise
- 18:45: Athletic Club – Arsenal
- 21:00: Tottenham Hotspur – Villarreal
- 21:00: Benfica – Qarabag
- 21:00: Real Madrid – Olympique Marseille
- 21:00: Juventus – Borussia Dortmund
Onsdag:
- 18:45: Slavia Praha – FK Bodø/Glimt
- 18:45: Olympiakos – Paphos FC
- 21:00: Paris Saint-Germain – Atalanta
- 21:00: Liverpool – Atletico de Madrid
- 21:00: FC Bayern München – Chelsea
- 21:00: Ajax – Inter
Torsdag:
- 18:45: FC Köpenhamn – Bayer Leverkusen
- 18:45: Club Brugge – AS Monaco
- 21:00: Newcastle United – FC Barcelona
- 21:00: Sporting CP – Kairat
- 21:00: Eintracht Frankfurt – Galatasaray
- 21:00: Manchester City – Napoli
