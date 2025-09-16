I dag startar Champions League-säsongen 2025/26.

Enligt superdatorn BETSiE är Real Madrid favorit till att ta hem turneringen.

Regerande mästaren PSG hamnar samtidigt långt ned på listan.

Foto: Alamy

Landslagsuppehållet är över och den europeiska ligasäsongen är i full gång, vilket för med sig en högtidsdag för internationella fotbollsfans. I dag, tisdag, drar den nya säsongen av Champions League äntligen i gång.

Samtliga lag spelar åtta matcher under ligafasen, fyra hemma och fyra borta. De åtta bästa lagen går direkt till åttondelsfinal, och lagen som placerar sig 9-24 får spela ett playoff-möte för att kvala in till slutspelet. CL-säsongen 2025/26 startar officiellt klockan 18:45 under tisdagskvällen när PSV tar emot Union Saint-Gilloise samtidigt som Arsenal gästar Athletic Club i Bilbao.

Favoriterna i Champions League 2025/26

Enligt superdatorn BETSiE, som simulerar fotbollsmatcher tusentals gånger för att förutspå utfall, är det Real Madrid som är favorit till att vinna turneringen. Den 15-faldiga CL-mästaren har en segerchans på strax över 21 procent (21,4) enligt BETSiE, långt före andra- respektive tredjehandsfavoriterna Barcelona (16,6 procent) och Arsenal (16,5 procent).

Foto: Alamy

Manchester City tar fjärdeplatsen på listan över troliga CL-vinnare, medan den regerande mästaren Paris Saint-Germain ges en möjlighet på 10,2 procent att försvara titeln.

Hela listan

Så spelas Champions Leagues första omgång

Tisdag:

18:45: PSV – Union Saint-Gilloise

18:45: Athletic Club – Arsenal

21:00: Tottenham Hotspur – Villarreal

21:00: Benfica – Qarabag

21:00: Real Madrid – Olympique Marseille

21:00: Juventus – Borussia Dortmund

Onsdag:

18:45: Slavia Praha – FK Bodø/Glimt

18:45: Olympiakos – Paphos FC

21:00: Paris Saint-Germain – Atalanta

21:00: Liverpool – Atletico de Madrid

21:00: FC Bayern München – Chelsea

21:00: Ajax – Inter

Torsdag: