Så startar Barcelona och Newcastle

Barcelona och Newcastle möts i åttondelsfinal i Champions Leauge.

Första matchen mellan lagen slutade 1–1.

Avspark 18:45.

Det startar Anthony Elanga för Newcastle medan Roony Bardghji inleder på bänken för Barcelona.

Startelvor:

Barcelona: J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Bernal – Lamine Yamal, Lopez, Raphinha – Torres.

Newcastle: Ramsdale – Trippier, Thiaw, Burn, Hall – Joelinton, Tonali, Ramsey – Elanga, Gordon, Barnes.