Så startar Barcelona och Newcastle
Barcelona tar emot Newcastle i åttondelsfinal under kvällen. Första mötet mellan lagen slutade 1–1. Nu spelas returmötet på Camp Nou.
Det startar Anthony Elanga för Newcastle medan Roony Bardghji inleder på bänken för Barcelona.
Startelvor:
Barcelona: J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Bernal – Lamine Yamal, Lopez, Raphinha – Torres.
Newcastle: Ramsdale – Trippier, Thiaw, Burn, Hall – Joelinton, Tonali, Ramsey – Elanga, Gordon, Barnes.
