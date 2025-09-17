Så var Alexander Isaks Liverpool-debut

Alexander Isaks Liverpool debut är avklarad.

Svensken gjorde nästan en timme mot Atletico Madrid i kvällens Champions League-premiär.

FotbollDirekt tar er igenom svenskens första minuter i sin nya klubb.

Foto: Bildbyrån

Äntligen har Alexander Isak gjort debut för Liverpool.

Svensken fanns med från start mot Atletico Madrid och spelade hela den första halvleken och början av den andra, innan han byttes ut efter ungefär en timme.

Frågan efter debuten är såklart, hur såg det ut?

Liverpool fick en ordentligt drömstart, då Andrew Robertson styrde in 1–0 redan i den 4:e minuten och bara ett par minuter senare satte Liverpool dit 2–0.

I de två målen var Isak inte speciellt inblandad och det tog en stund för svensken att komma igång.

Isaks första riktigt fina aktion kom i den 30:e minuten, då han spelade fram Gakpo till ett halvfarligt läge, samtidigt som han stämplades av Robin Le Normand.

Efter det kom svensken igång mycket mer och han kombinerade väl med Florian Wirtz flera gånger om i slutet av den första halvleken.

Vid duons två första kombinationer i den 39:e och 41:e minuten var det Isak som fick avsluta. Det första gick en bit utanför med de andra gick på mål, men utan skapa allt för mycket problem för Oblak i Atletico-målet.

Sedan far det tur för Isak att spela fram Wirtz, som snyggt rundade Oblak, men något mål blev det inte då tysken släppte bollen till en misunderstand Frimpong som dock inte fick någon träff på bollen.

I den andra halvleken var Isak nära att en bra nickchans, men bollen nådde inte riktigt fram till svensken.

Ser vi till statistiken så lämnar Isak sin Liverpool-debut med två skott, 13 av 16 passningar till rätt adress, en skapad chans, en av tre lyckade dribblingar och 25 bolltouch.

Alexander Isak mållös i debuten för Liverpool



Vad säger ni om hans insats i matchen mot Atlético Madrid? ⚽️ pic.twitter.com/sqnAKNqK1Z — Viaplay Fotboll (@ViaplayFotboll) September 17, 2025

FOTNOT: Statistiken är hämtad från FotMob.