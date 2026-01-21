Salah tillbaka i Liverpool – går in direkt från start

Efter att ha varit iväg på de Afrikanska mästerskapen är Mohamed Salah tillbaka i Liverpool.

Inte nog med det – han spelar även från start i matchen mot Marseille.

Den har avspark klockan 21.00.

Under onsdagen ställs Marseille mot Liverpool i den sjätte omgången av Champions League. Detta i en match där 17:e-placerade ”OM” tar emot elfteplacerade ”The Reds”.

Då är också Mohamed Salah tillbaka för bortalaget efter att ha varit iväg med Egypten på de Afrikanska mästerskapen under ett par veckor.

Inte bara är han tillbaka i truppen – utan också i Arne Slots startelva.

Startelvor:

Marseille: Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Højbjerg, Kondogbia, Traore – Gouiri, Greenwood.

Liverpool: Alisson; Frimpong, Gomez, van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Salah, Ekitike, Wirtz.