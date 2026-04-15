Slående siffror – Arsenal tydliga favoriter

Arsenal och Sporting gör ikväll upp om en plats i Champions Leagues semifinal.

Enligt superdatorn BETSiE är Viktor Gyokeres gäng tydliga favoriter.

Arsenal har 1–0 med sig från det första mötet mot Sporting inför kvällen retur i London. Föga förvånande är ”The Gunners” starka favoriter att ta sig vidare till semifinalen.

Superdatorn BETSiE ger Arsenal hela 95,5 procents chans att ta sig vidare till semifinalen.

Arsenal har även goda möjligheter att ta sin första Champions League-titel någonsin. Datorn uppskattar Londonlagets chans på CL-bucklan till 37,2 procent.

Om Arsenal skulle blir europamästare skulle det även ta död på en 20 år lång blågul Champions League-förbannelse. Det är nämligen så mycket tid som har hunnit passera sedan en svensk fick lyfta bucklan senast.

Då var det Henrik Larsson som gick jubla, efter att hans Barcelona besegrat just Arsenal med 2–1 i Paris.

Viktor Gyökeres och Arsenals främsta konkurrent till slutsegern den här gången bedöms vara Paris Saint-Germain, som under gårdagen avancerade till semifinal. BETSiE ger de regerande mästarna 40,1 procents chans att lyfta pokalen i Budapest den 30 maj.

Så här tippar BETSiE semifinalerna i Champions League

Arsenal – Sporting, 95,5 % – 4,5 %

Bayern München – Real Madrid, 81,0 % – 19,0 %

Fotnot: BETSiE använder omfattande matchdata, lagens ekonomi och spelarnas värde för att förutsäga kommande matchresultat, och simulerar allsvenskan tusentals gånger för att beräkna varje lags chanser.