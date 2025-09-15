Smällen: Arsenal-stjärnan missar CL-premiären

Arsenal ställs mot Athletic Club i Champions League-premiären.

Då saknas lagkaptenen Martin Ødegaard.

Det bekräftar tränaren Mikel Arteta.

Foto: Alamy

Arsenal kickar i gång Champions League-ligafasen borta mot Athletic Club på tisdag. Inför matchen bekräftar ”Gunners”-tränaren Mikel Arteta ett rejält avbräck.

Tränaren meddelar att lagkaptenen Martin Ødegaard missar premiären på grund av en ny skada han ådrog sig i matchen mot Nottingham Forest.

– ”Gabb” (Gabriel Jesus), Kai (Havertz), Ben (White) och Martin (Ødegaard) är fortfarande borta, tyvärr, säger Arteta enligt Sky Sports.

Samtidigt är det fortfarande oklart om stjärnorna Bukayo Saka och William Saliba kommer till spel.

– Jag tror att det fortfarande finns en hel del att gå igenom. Det är väldigt tidigt att säga vilken vecka han kommer att vara tillgänglig, men han kommer definitivt att kämpa för att bli tillgänglig så fort som möjligt.