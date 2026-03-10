TV: Spurs mardrömsstart – byter målvakt efter dubbla misstag

Tottenham Hotspur åkte på en riktigt mardrömsstart mot Atletico Madrid.

Redan efter 25 minuter så ledde den spanska storklubben med 4–0.

Bortalaget har även bytt målvakt, efter två jättetavlor.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur är inne i en djup kris och läget ser inte ut att bli bättre denna kvällen.

Spurs åkte nämligen på en riktig mardrömsstart mot Atletico Madrid.

Londonklubben låg under med 4–0 efter bara 25 minuter mot Spurs och vid två av målen har Champions League-debutanten Antonín Kinský stått för riktiga målvaktstavlor.

Burväktarens svaga ingripanden fick även Tottenhams-tränare, Igor Tudor att agera. Spurs-tränaren valde att byta ut burväktaren efter bara 17 minuter och Guglielmo Vicario kom in istället.