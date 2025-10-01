TV: Svensken målskytt för första gången i CL

Daniel Svensson har gjort sitt första mål i Champions League.

Svensken slog till när Dortmund slog spanska Athletic Club.

Matchen slutade 4–1.

Foto: Alamy

Det var efter knappa halvtimmens spel i onsdagskvällens Champions League-match mellan den tyska storklubben Borussia Dortmund och spanska Athletic Club som Daniel Svensson, 23, slog till.

Den svenske vänsterbacken kom rusande på sin kant när Karim Adeyemi rann igenom på andra kanten. Tysken spelade in en boll in i straffområdet som nådde hela vägen till Svensson, som dunkade in 1–0 till Dortmund.

Foto: Alamy

Det var Daniel Svenssons första mål i Champions League någonsin.

Tidigt i den andra halvleken kunde Carney Chukwuemeka utöka för Dortmund, men drygt tio minuter senare reducerade Athletic Club genom Gorka Guruzeta.

Dortmund stod, trots kvitteringsmålet, till sist som segrare och vann matchen med 4–1.