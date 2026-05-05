TV: Arsenal klara för final i Champions League

Arsenal är klara för final i Champions League.

Bukayo Saka blev stor matchhjälte.

Matchen slutade 1-0 till Arsenal (totalt 2-1).

Under tisdagskvällen avgjorde det vilket lag som blev det första laget att ta en plats i finalen i Champions League.



Arsenal ställdes mot Atlético Madrid på Emirates Stadium i London i returmötet av semifinalen. Det första mötet slutade 1-1 och allt var öppet inför returen.



Kvällens rubbning slutade 1-0 till Arsenal som därmed är klara för final i Champions League.



Inledningsvis var det Arsenal som ägde mycket boll, men det var Atlético Madrid som skapade de hetaste målchanserna.

Efter drygt en kvart var gästerna nära att ta ledningen när Antoine Griezmann fick ett jätteläge. Situationen blev stökig i Arsenals straffområde, men till slut kunde Raya stå för en fin räddning.

Arsenal kunde sedan börja skapa mer, bland annat söt Gabriel Magalhaes tätt utanför mål. Hemmalaget skapade även några farliga lägen på fasta situationer.

Halvtimmen in i första halvlek kom Llorente till ett riktigt fint läge, men vinkades av för offside.



I den 34:e minuten trycktes Trossard bort i straffområdet. Arsenal viftade och ropade på straff men domaren friade.

– Jag tycker inte det är frispark. Absolut, det är är en touch men det är en semifinal i Champions League och det ska inte avgöras så enkelt. Det är rätt beslut av domaren tycker jag, säger Viaplays kommentator Fredrik Ljungberg.

I den första halvlekens slutskede tog Arsenal ledningen. Gyökeres fick bollen men hamnade ur vinkel. Han spelade in bollen i straffområdet som tillslut hamnar hos Saka som trycker in 1-0 till hemmalaget.

Tidigt i den andra halvleken var Arsenal nära att bjuda gästerna på ett mål. Saliba ställde till det för försvaret. Guiliano fångade bollen men fick inte till avslutet samtidigt som han ansåg sig bli fälld. Situationen kollades men det blev inget av det. Kort efter den situationen drog Griezmann till med ett vasst skott som Raya räddade.



I den 65:e minuten fick Viktor Gyökeres ett jätteläge. Han tog emot ett fint inspel och slog till direkt med bredsidan. Bollen gick dock högt över.



Målet från den första halvleken stod sig och blev matchens enda. Arsenal som därmed är klara för final i Champions League.



I finalen väntar antingen Paris Saint Germain eller Bayern München.



Finalen spelas 30 maj i Budapest.



Startelvor:

Arsenal: Raya – White, Saliba, Magalhaes, Calafiori, Lewis-Skelly, Rice, Eze, Saka, Trossard, Gyökeres.



Atlético Madrid: Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Llorente, Lookman – Alvarez, Griezmann.