Foto: Alamy

TV: Elanga låg bakom straff i Newcastles CL-kross

Newcastle vann mot Union Saint Gilloise i Champions League.
Anthony Gordon blev stor matchhjälte med dubbla mål.

Anderlecht, Belgien. 1 okt, 2025. Anthony Gordon från Newcastle United (vänster) firar sitt andra mål från straffpunkten tillsammans med Anthony Elanga från Newcastle United (höger) under matchen mellan Union Saint-Gilloise och Newcastle United i UEFA Champions League på Constant Vanden Stock-stadion, Anderlecht.
Foto: Alamy

Under onsdagskvällen gick Newcastle United in i Champions Leagues ligafas andra omgång när belgiska Union Saint-Gilloise står för motståndet. Då var svenske Anthony Elanga tillbaka i Premier League-klubbens startelva.

23-åringen startade i premiäromgången mot Barcelona för två veckor sedan, men sedan dess har Elanga varit bänkad i två raka Premier League-matcher. Mot Union SG fick yttern förtroende från start av tränaren Eddie Howe, och det visade sig vara ett bra beslut.

Efter att nyförvärvet Nick Woltemade spräckt nollan tidigt i matchen fixade Elanga en straffspark till Newcastle. Svenskens namne, Anthony Gordon, dunkade in elvameterssparken, och i mitten av den andra halvleken blev engelsmannen tvåmålsskytt, även den gången från straffpunkten.

I slutminuterna av matchen utökade Harvey Barnes till 4–0, vilket också blev slutresultatet.

För Anthony Elanga blev det 73 minuters speltid mot Union Saint Gilloise.

Startelvor:

Union Saint Gilloise: 
Scherpen – Mac Allister, Burgess, Leysen – Khalaili, Zorgane, Ait El Hadj, Van de Perre, Niang – Rodriguez, David.

Newcastle: 
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Guimaraes, Tonali, Joelinton – Elanga, Woltemade, Gordon.

