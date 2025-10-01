TV: Elanga låg bakom straff i Newcastles CL-kross

Newcastle vann mot Union Saint Gilloise i Champions League.

Anthony Gordon blev stor matchhjälte med dubbla mål.

Foto: Alamy

Under onsdagskvällen gick Newcastle United in i Champions Leagues ligafas andra omgång när belgiska Union Saint-Gilloise står för motståndet. Då var svenske Anthony Elanga tillbaka i Premier League-klubbens startelva.

23-åringen startade i premiäromgången mot Barcelona för två veckor sedan, men sedan dess har Elanga varit bänkad i två raka Premier League-matcher. Mot Union SG fick yttern förtroende från start av tränaren Eddie Howe, och det visade sig vara ett bra beslut.

Efter att nyförvärvet Nick Woltemade spräckt nollan tidigt i matchen fixade Elanga en straffspark till Newcastle. Svenskens namne, Anthony Gordon, dunkade in elvameterssparken, och i mitten av den andra halvleken blev engelsmannen tvåmålsskytt, även den gången från straffpunkten.

I slutminuterna av matchen utökade Harvey Barnes till 4–0, vilket också blev slutresultatet.

För Anthony Elanga blev det 73 minuters speltid mot Union Saint Gilloise.

Startelvor:

Union Saint Gilloise:

Scherpen – Mac Allister, Burgess, Leysen – Khalaili, Zorgane, Ait El Hadj, Van de Perre, Niang – Rodriguez, David.

Newcastle:

Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Guimaraes, Tonali, Joelinton – Elanga, Woltemade, Gordon.